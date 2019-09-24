Finance.ua: Карты с кэшбэком

Эта ветка оживала, в основном, в начале каждого месяца, а тут такое...
Это капец
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 21 гру, 2021 20:03
Эта ветка оживала, в основном, в начале каждого месяца, а тут такое...
Это капец
Додано: Вів 21 гру, 2021 20:12
Вы совершенно не в теме, но пытаетесь умничать.
Нет, лимит на р2р больше. 30кгрн в сутки, при этом, если регулярно транзачить, можно и при меньших суммах попасть под внимание финмона. И даже при таком лимите - это крохи.
Одна только Розетка только за "черную пятницу" делает оборот несколько миллиардов, и большая часть - онлайн. А кроме нее есть еще с два десятка крупных ритейлеров.
Да все торговцы на проме + олх вместе взятые и за месяц не сделают такой оборот переводами.
Можно посмотреть инфу от Гороховского, по моно - покупки за черную пятницу в этом году - 6,5 млрд грн. За неделю. Только их картами. (Почему беру черную пятницу - по ней часто дают цифры объемов продаж).
Сам Пром вчерную не работает, вчерную работают торговцы. Счет Прома участвует как транзитный счет.
Выше уже привели, по статистике от НБУ - объем переводов в принципе меньше объема попупок с карт, при этом в переводах бОльшая часть - именно переводы, а не оплата торговцам за товар.
Додано: Вів 21 гру, 2021 22:09
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