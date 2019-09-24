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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 10:19

В Red от Альфа в январе нет категории АЗС и автосервис. Где вы ее взяли?
badoo1001badoo
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:48

  badoo1001badoo написав:В Red от Альфа в январе нет категории АЗС и автосервис. Где вы ее взяли?

Вот отсюда:
Зображення

Седьмая категория на скрин не поместилась :)
Вы, наверно,не в курсе, что у Альфы набор категории - индивидуальный для каждого клиента, да? :)
ShtormK
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