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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 27282930>
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 07:36

  troxx1522 написав:А Юнекс даёт какой-нибудь кэшбек?


давав, але мабуть згорнувся
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:48

Негатив по Альфа-Банку.
Обратился в Альфу по рекомендациям данной информации в этой рубрике. Имею потребность в закупках стройматериалов, товаров для дома и лекарств в аптеках ежемесячно на десятки тысяч гривен, и чтобы иметь нормальный кешбек за покупки. Из статьи рекомендуется продукт Альфа-Банка - карта RED.
Так вот. Обратился в отделение банка и мне посоветовали карту ВЫГОДА от ЭПИЦЕНТРА, мол ещё будет лучше, чем карта RED. По итогу - получил две карты - и ВЫГОДА и RED.
Увы!
Альфа - непорядочный банк!
Кеш бек третий месяц подряд дают только на цветы и рестораны!
А по карте ВЫГОДА от ЭПИЦЕНТРА при покупках в ЭПИЦЕНТРЕ так же нет вообще кешбека!
Меня сделали лохом!
Информация в данной статье не полностью достоверная и АЛЬФА-Банк - непорядочный банк!
Никому не рекомендую!
REKS
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:16

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  REKS написав:Кеш бек третий месяц подряд дают только на цветы и рестораны!

За три місяці можна було різко наростити к-ть категорій, а то ви як не дивно на 1-му рівні.
А по епіцентру 3-ій місяць 10% від привату є.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:27

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  REKS написав:Так вот.

Канэшна нужно сначала продукт изучить и понять, а не огульно верить рИхЛаме :)

У Алки одна шаровая Рассрочка на 6 мес на все подряд уже бы вам помогла.
Да +категории с учетом 250 орехов/мес СенсаЦенного помогли бы прокачать категории.
Однако и осторожность нужно проявлять, т.к. покупки на 10К/мес просто залочат любимые вами категории.
Это все нужно изучить на ветке Альфы.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:35

Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.

Пока оплатил онлайн О.картой, но вроде где-то были партнёрские кешбеки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:37

  Hotab написав:Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.

Вовиной тыщей )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:40

  mustbe написав:
  Hotab написав:Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.

Вовиной тыщей )

Она уже пристроена))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:42

  Hotab написав:Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.

Пока оплатил онлайн О.картой, но вроде где-то были партнёрские кешбеки.


А глянути в щомісячний огляд?
Кіно
0,8-15%
Категорія включає покупки квитків на сеанси фільмів в кінотеатрах, театрах, виставках і концертних касах. У деяких кінотеатрах покупки в барі кінотеатру теж йдуть по цій категорії. У разі наявності дробу, ліворуч зазначений відсоток за витрату кредитних коштів, праворуч – особистих.
sportbank
10 / 5
Зелена
А-Банк
1 / 10
картка monobank
monobank
0.75 / 15 https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:44

  Hotab написав:Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.

Пока оплатил онлайн О.картой, но вроде где-то были партнёрские кешбеки.
Цього і минулого місяця тарився Sportbank’ом — 8,05% + Payback 1,75% на Kontramarka МСС 7922
Також цього місяця дає Pumb — 8,05% в категорії розваги
Востаннє редагувалось extreme_lviv_ua в Чет 10 лют, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:49

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Ой+ написав:А глянути в щомісячний огляд

Дякую. Нажаль нема таких карт. :(

Моня є, але здається там тільки кіно. І прокат кіно. Театра наче нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 лют, 2022 16:54, всього редагувалось 2 разів.
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