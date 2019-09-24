давав, але мабуть згорнувся
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 03 лют, 2022 07:36
давав, але мабуть згорнувся
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:48
Негатив по Альфа-Банку.
Обратился в Альфу по рекомендациям данной информации в этой рубрике. Имею потребность в закупках стройматериалов, товаров для дома и лекарств в аптеках ежемесячно на десятки тысяч гривен, и чтобы иметь нормальный кешбек за покупки. Из статьи рекомендуется продукт Альфа-Банка - карта RED.
Так вот. Обратился в отделение банка и мне посоветовали карту ВЫГОДА от ЭПИЦЕНТРА, мол ещё будет лучше, чем карта RED. По итогу - получил две карты - и ВЫГОДА и RED.
Увы!
Альфа - непорядочный банк!
Кеш бек третий месяц подряд дают только на цветы и рестораны!
А по карте ВЫГОДА от ЭПИЦЕНТРА при покупках в ЭПИЦЕНТРЕ так же нет вообще кешбека!
Меня сделали лохом!
Информация в данной статье не полностью достоверная и АЛЬФА-Банк - непорядочный банк!
Никому не рекомендую!
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:16
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:27
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Канэшна нужно сначала продукт изучить и понять, а не огульно верить рИхЛаме
У Алки одна шаровая Рассрочка на 6 мес на все подряд уже бы вам помогла.
Да +категории с учетом 250 орехов/мес СенсаЦенного помогли бы прокачать категории.
Однако и осторожность нужно проявлять, т.к. покупки на 10К/мес просто залочат любимые вами категории.
Это все нужно изучить на ветке Альфы.
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:35
Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.
Пока оплатил онлайн О.картой, но вроде где-то были партнёрские кешбеки.
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:37
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:40
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:42
А глянути в щомісячний огляд?
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:44
Цього і минулого місяця тарився Sportbank’ом — 8,05% + Payback 1,75% на Kontramarka МСС 7922
Також цього місяця дає Pumb — 8,05% в категорії розваги
Востаннє редагувалось extreme_lviv_ua в Чет 10 лют, 2022 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:49
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Дякую. Нажаль нема таких карт.
Моня є, але здається там тільки кіно. І прокат кіно. Театра наче нема.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 лют, 2022 16:54, всього редагувалось 2 разів.
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