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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:49

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.

Пока оплатил онлайн О.картой, но вроде где-то были партнёрские кешбеки.


А глянути в щомісячний огляд?
Кіно
0,8-15%
Категорія включає покупки квитків на сеанси фільмів в кінотеатрах, театрах, виставках і концертних касах. У деяких кінотеатрах покупки в барі кінотеатру теж йдуть по цій категорії. У разі наявності дробу, ліворуч зазначений відсоток за витрату кредитних коштів, праворуч – особистих.
sportbank
10 / 5
Зелена
А-Банк
1 / 10
картка monobank
monobank
0.75 / 15 https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
В А-Банк і Monobank в категорії кіно відсутній MCC 7922 а він є на Kontramarka та Concert.ua
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:51

  Hotab написав:
  Ой+ написав:А глянути в щомісячний огляд

Дякую. Нажаль нема таких карт. :(

Нет гороховой карты ? Как так то ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:53

  mustbe написав:
  Hotab написав:
  Ой+ написав:А глянути в щомісячний огляд

Дякую. Нажаль нема таких карт. :(

Нет гороховой карты ? Как так то ?

Выше ответил/исправил. Моня театр вродь не предлагает. Карта есть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:56

Hotab Також дає Pumb Всеможу — 8,05% в категорії «розваги»
extreme_lviv_ua
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Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:59

  extreme_lviv_ua написав:Hotab Також дає Pumb Всеможу — 8,05% в категорії «розваги»

А оце вже добре. Вона є. Дякую.
Hotab
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