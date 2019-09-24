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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:49
Ой+ написав: Hotab написав:
Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.
Пока оплатил онлайн О.картой, но вроде где-то были партнёрские кешбеки.
А глянути в щомісячний огляд?
Кіно
0,8-15%
Категорія включає покупки квитків на сеанси фільмів в кінотеатрах, театрах, виставках і концертних касах. У деяких кінотеатрах покупки в барі кінотеатру теж йдуть по цій категорії. У разі наявності дробу, ліворуч зазначений відсоток за витрату кредитних коштів, праворуч – особистих.
sportbank
10 / 5
Зелена
А-Банк
1 / 10
картка monobank
monobank
0.75 / 15 https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
В А-Банк і Monobank в категорії кіно відсутній MCC 7922 а він є на Kontramarka та Concert.ua
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extreme_lviv_ua
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:51
Hotab написав: Ой+ написав:
А глянути в щомісячний огляд
Дякую. Нажаль нема таких карт.
Нет гороховой карты ? Как так то ?
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mustbe
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:53
mustbe написав: Hotab написав: Ой+ написав:
А глянути в щомісячний огляд
Дякую. Нажаль нема таких карт.
Нет гороховой карты ? Как так то ?
Выше ответил/исправил. Моня театр вродь не предлагает. Карта есть.
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Hotab
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:56
Hotab Також дає Pumb Всеможу — 8,05% в категорії «розваги»
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extreme_lviv_ua
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:59
extreme_lviv_ua написав:Hotab
Також дає Pumb Всеможу — 8,05% в категорії «розваги»
А оце вже добре. Вона є. Дякую.
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Hotab
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:31
Hotab написав:
Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.
Пока оплатил онлайн О.картой, но вроде где-то были партнёрские кешбеки.
Бобер у цьому місяці х5 балів дає на concert.ua. Не багато, але без податків та ліміту накопичення. Можете розглянути як запасний варіант.
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