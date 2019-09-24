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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:49

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.

Пока оплатил онлайн О.картой, но вроде где-то были партнёрские кешбеки.


А глянути в щомісячний огляд?
Кіно
0,8-15%
Категорія включає покупки квитків на сеанси фільмів в кінотеатрах, театрах, виставках і концертних касах. У деяких кінотеатрах покупки в барі кінотеатру теж йдуть по цій категорії. У разі наявності дробу, ліворуч зазначений відсоток за витрату кредитних коштів, праворуч – особистих.
sportbank
10 / 5
Зелена
А-Банк
1 / 10
картка monobank
monobank
0.75 / 15 https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
В А-Банк і Monobank в категорії кіно відсутній MCC 7922 а він є на Kontramarka та Concert.ua
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:51

  Hotab написав:
  Ой+ написав:А глянути в щомісячний огляд

Дякую. Нажаль нема таких карт. :(

Нет гороховой карты ? Как так то ?
mustbe
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Повідомлень: 6173
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:53

  mustbe написав:
  Hotab написав:
  Ой+ написав:А глянути в щомісячний огляд

Дякую. Нажаль нема таких карт. :(

Нет гороховой карты ? Как так то ?

Выше ответил/исправил. Моня театр вродь не предлагает. Карта есть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:56

Hotab Також дає Pumb Всеможу — 8,05% в категорії «розваги»
extreme_lviv_ua
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Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:59

  extreme_lviv_ua написав:Hotab Також дає Pumb Всеможу — 8,05% в категорії «розваги»

А оце вже добре. Вона є. Дякую.
Hotab
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Повідомлень: 7090
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:31

  Hotab написав:Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.

Пока оплатил онлайн О.картой, но вроде где-то были партнёрские кешбеки.

Бобер у цьому місяці х5 балів дає на concert.ua. Не багато, але без податків та ліміту накопичення. Можете розглянути як запасний варіант.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:33

  greenozon написав:Кібертиждень тут! круті знижки, налітай розбирай! :)

http://prntscr.com/26nfog6
:oops: так це хто саме роздає знижку ?
наприклад, на сайті MOYO зараз бачу КБ лише 1%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:38

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Кібертиждень тут! круті знижки, налітай розбирай! :)

http://prntscr.com/26nfog6
:oops: так це хто саме роздає знижку ?
наприклад, на сайті MOYO зараз бачу КБ лише 1%


Letyshops

https://letyshops.com/ua
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:09

  greenozon написав:Letyshops

https://letyshops.com/ua
дякую!

а цей КБ вони приплюсують до партнерського (по Зеленій карті А-банка) ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:23

flysoulfly Потрібно реєструватись на letyshops. А потім, коли буде кешбек, а це за місяць, то виводити доступним способом. А банківський сам по собі. Можна потроїти в принципі кешбеки: банківський, кешбек-сервісу та мережі.
Ой+
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