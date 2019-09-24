Finance.ua: Карты с кэшбэком

Hotab написав:Кто какими картами окешбечивает покупки билетов в театры и концерты? На всяких там хочубилет, Карабас, концертюа.
Пока оплатил онлайн О.картой, но вроде где-то были партнёрские кешбеки.
А глянути в щомісячний огляд?
Кіно 0,8-15% Категорія включає покупки квитків на сеанси фільмів в кінотеатрах, театрах, виставках і концертних касах. У деяких кінотеатрах покупки в барі кінотеатру теж йдуть по цій категорії. У разі наявності дробу, ліворуч зазначений відсоток за витрату кредитних коштів, праворуч – особистих. sportbank 10 / 5 Зелена А-Банк 1 / 10 картка monobank monobank 0.75 / 15 https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
В А-Банк і Monobank в категорії кіно відсутній MCC 7922 а він є на Kontramarka та Concert.ua
flysoulfly Потрібно реєструватись на letyshops. А потім, коли буде кешбек, а це за місяць, то виводити доступним способом. А банківський сам по собі. Можна потроїти в принципі кешбеки: банківський, кешбек-сервісу та мережі.