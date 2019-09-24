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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:25

і ще можна дістати реф бонус за реєстрацію і першу оплату в Летишопс!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:26

  Ой+ написав:flysoulfly Потрібно реєструватись на letyshops. А потім, коли буде кешбек, а це за місяць, то виводити доступним способом. А банківський сам по собі. Можна потроїти в принципі кешбеки: банківський, кешбек-сервісу та мережі.

просто помню, что кто-то ( вроде АЛЛО ?.. ) потом "зажимает" какой-то из КБ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:32

  greenozon написав:і ще можна дістати реф бонус за реєстрацію і першу оплату в Летишопс!

а номер телефона зарегистрированный в Летишопс должен совпадать с фин.номером к карте для КБ (например моей Зеленой) ? или в Летишопс только мыло регистрируется ?
Сорри за эти банальные вопросы :oops: Я по "потреблятству" нЭ очЭнь... :D
flysoulfly
 
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