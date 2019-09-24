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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:25
і ще можна дістати реф бонус за реєстрацію і першу оплату в Летишопс!
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:26
просто помню, что кто-то ( вроде АЛЛО ?.. ) потом "зажимает" какой-то из КБ
Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:32
а номер телефона зарегистрированный в Летишопс должен совпадать с фин.номером к карте для КБ (например моей Зеленой) ? или в Летишопс только мыло регистрируется ?
Сорри за эти банальные вопросы Я по "потреблятству" нЭ очЭнь...
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:32
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
В мене letyshops тільки емейл, але виводив на не свій телефон. Ще є
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