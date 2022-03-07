Finance.ua: Карты с кэшбэком

Ой+ написав:flysoulfly Потрібно реєструватись на letyshops. А потім, коли буде кешбек, а це за місяць, то виводити доступним способом. А банківський сам по собі. Можна потроїти в принципі кешбеки: банківський, кешбек-сервісу та мережі.
просто помню, что кто-то ( вроде АЛЛО ?.. ) потом "зажимает" какой-то из КБ
greenozon написав:і ще можна дістати реф бонус за реєстрацію і першу оплату в Летишопс!
а номер телефона зарегистрированный в Летишопс должен совпадать с фин.номером к карте для КБ (например моей Зеленой) ? или в Летишопс только мыло регистрируется ? Сорри за эти банальные вопросы Я по "потреблятству" нЭ очЭнь...
flysoulfly написав:а номер телефона зарегистрированный в Летишопс должен совпадать с фин.номером к карте для КБ (например моей Зеленой) ? или в Летишопс только мыло регистрируется ? Сорри за эти банальные вопросы Я по "потреблятству" нЭ очЭнь...
В мене letyshops тільки емейл, але виводив на не свій телефон. Ще є https://smarty.sale/ подібний. І там і там часто можна збільшити кешбек, але є деякі моменти, що можна і не отримати . Правда, мав випадок, коли після звернення донарахували. Але є і деякі застереження по партнерським програмам, акційному товару - або-або.
valya Треба ще 2 дні почекати до 1-го квітня, а тоді оцінити. Аккорд зараз дає 2% продукти і ще 1 категорію. Ідея вроді КБВ 2% харчі 3% бензин, але порубала б-ті кредліміти, а без них нема кешбеку. Взагалі зараз цікавить не стільки кешбек, а щоб працювала БСУ.