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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:25

і ще можна дістати реф бонус за реєстрацію і першу оплату в Летишопс!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:26

  Ой+ написав:flysoulfly Потрібно реєструватись на letyshops. А потім, коли буде кешбек, а це за місяць, то виводити доступним способом. А банківський сам по собі. Можна потроїти в принципі кешбеки: банківський, кешбек-сервісу та мережі.

просто помню, что кто-то ( вроде АЛЛО ?.. ) потом "зажимает" какой-то из КБ
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:32

  greenozon написав:і ще можна дістати реф бонус за реєстрацію і першу оплату в Летишопс!

а номер телефона зарегистрированный в Летишопс должен совпадать с фин.номером к карте для КБ (например моей Зеленой) ? или в Летишопс только мыло регистрируется ?
Сорри за эти банальные вопросы :oops: Я по "потреблятству" нЭ очЭнь... :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:32

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  flysoulfly написав:а номер телефона зарегистрированный в Летишопс должен совпадать с фин.номером к карте для КБ (например моей Зеленой) ? или в Летишопс только мыло регистрируется ?
Сорри за эти банальные вопросы Я по "потреблятству" нЭ очЭнь...

В мене letyshops тільки емейл, але виводив на не свій телефон. Ще є https://smarty.sale/ подібний. І там і там часто можна збільшити кешбек, але є деякі моменти, що можна і не отримати :mrgreen: . Правда, мав випадок, коли після звернення донарахували. Але є і деякі застереження по партнерським програмам, акційному товару - або-або.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:05

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

З карт, які були в мене - укрсіб, тас, вже кешбекі прибрали. Підкажіть які ще є варіанти? Цікавить комуналка (онлайн), харчі, АЗС. Дякую
valya
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:17

valya Треба ще 2 дні почекати до 1-го квітня, а тоді оцінити. Аккорд зараз дає 2% продукти і ще 1 категорію. Ідея вроді КБВ 2% харчі 3% бензин, але порубала б-ті кредліміти, а без них нема кешбеку. Взагалі зараз цікавить не стільки кешбек, а щоб працювала БСУ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:18

  valya написав:Цікавить комуналка (онлайн), харчі, АЗС. Дякую

ПУМБ, Монобанк, БВР.
Здається, це все.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:45

@Андрій Жуматий

прошу оновити вашу статтю на квітень!

по факту виходить що більшість банків згорнули КБ програму на час війни і лише деякі до сих пір дають -

моно
АБАнк
БВР
ПУМБ
Ідея(OBank)
Pirates bank
greenozon
 
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