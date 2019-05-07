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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:04

  Модератор написав:greenozon
Дякуємо за коментар, оновлення вже готується



ДЯКУЮ! дуже швидка і якісна робота, вже є!
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
"Комбінація карток для максимального кешбеку в квітні
Щомісячний огляд від Finance.ua"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:14

greenozon

БВР, что за банк?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:32

  тарасов написав:greenozon

БВР, что за банк?


нео-банк, Банк Власний Рахунок (сильно зав'язий на Сільпо)

https://bvr.ua/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:02

  Модератор написав:greenozon
Дякуємо за коментар, оновлення вже готується



Прошу ще розглянути банк Піреус (немає в вашому огляді) із карткою Wincard
Картка с кешбеком на всі покупки* – 2% (макс. сума – 500 грн на місяць)

але є багато виключень в спику МСС

https://www.piraeusbank.ua/ua/wincard_debit_card.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:08

  greenozon написав:
  тарасов написав:greenozon

БВР, что за банк?


нео-банк, Банк Власний Рахунок (сильно зав'язий на Сільпо)

https://bvr.ua/

Ми не розглядали кобренд-картки, у яких бонуси використовуються лише для оплати у конкретних магазинах. Тому, наприклад, не приймала участі картка "ЕКО-Максимум"від Альфа-банку.
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:09

  greenozon написав:
  Модератор написав:greenozon
Дякуємо за коментар, оновлення вже готується



Прошу ще розглянути банк Піреус (немає в вашому огляді) із карткою Wincard
Картка с кешбеком на всі покупки* – 2% (макс. сума – 500 грн на місяць)

але є багато виключень в спику МСС

https://www.piraeusbank.ua/ua/wincard_debit_card.html

Добре, якщо вони протримаються до травня, розглянемо :)
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:13

ShtormK
Рекомендації
У квітні, як і в березні, маємо лише одну пораду: отриманий кешбек – відправити на допомогу Збройним силам України.

Браво!
Ви - супер!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:22

  ShtormK написав:Тому, наприклад, не приймала участі картка "ЕКО-Максимум"від Альфа-банку.

Альфа з 15-го березня Еко тормознула. А аккорд "найкраща" вже вище писав пропонує кешбек.
Ой+
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