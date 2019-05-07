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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:04
Модератор написав:greenozon
Дякуємо за коментар, оновлення вже готується
ДЯКУЮ! дуже швидка і якісна робота, вже є!https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
"Комбінація карток для максимального кешбеку в квітні
Щомісячний огляд від Finance.ua"
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:14
greenozon
БВР, что за банк?
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тарасов
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:32
тарасов написав:greenozon
БВР, что за банк?
нео-банк, Банк Власний Рахунок (сильно зав'язий на Сільпо)https://bvr.ua/
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:02
Модератор написав:greenozon
Дякуємо за коментар, оновлення вже готується
Прошу ще розглянути банк Піреус (немає в вашому огляді) із карткою Wincard
Картка с кешбеком на всі покупки* – 2% (макс. сума – 500 грн на місяць)
але є багато виключень в спику МССhttps://www.piraeusbank.ua/ua/wincard_debit_card.html
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:08
greenozon написав: тарасов написав:greenozon
БВР, что за банк?
нео-банк, Банк Власний Рахунок (сильно зав'язий на Сільпо)https://bvr.ua/
Ми не розглядали кобренд-картки, у яких бонуси використовуються лише для оплати у конкретних магазинах. Тому, наприклад, не приймала участі картка "ЕКО-Максимум"від Альфа-банку.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:09
greenozon написав: Модератор написав:greenozon
Дякуємо за коментар, оновлення вже готується
Прошу ще розглянути банк Піреус (немає в вашому огляді) із карткою Wincard
Картка с кешбеком на всі покупки* – 2% (макс. сума – 500 грн на місяць)
але є багато виключень в спику МССhttps://www.piraeusbank.ua/ua/wincard_debit_card.html
Добре, якщо вони протримаються до травня, розглянемо
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:13
ShtormK
Рекомендації
У квітні, як і в березні, маємо лише одну пораду: отриманий кешбек – відправити на допомогу Збройним силам України.
Браво!
Ви - супер!!!
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:22
ShtormK написав:
Тому, наприклад, не приймала участі картка "ЕКО-Максимум"від Альфа-банку.
Альфа з 15-го березня Еко тормознула. А аккорд "найкраща" вже вище писав пропонує кешбек.
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