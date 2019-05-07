RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:04

  Модератор написав:greenozon
Дякуємо за коментар, оновлення вже готується



ДЯКУЮ! дуже швидка і якісна робота, вже є!
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
"Комбінація карток для максимального кешбеку в квітні
Щомісячний огляд від Finance.ua"
greenozon
 
Повідомлень: 13074
З нами з: 01.06.14
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:14

greenozon

БВР, что за банк?
тарасов
 
Повідомлень: 494
З нами з: 20.03.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 17:32

  тарасов написав:greenozon

БВР, что за банк?


нео-банк, Банк Власний Рахунок (сильно зав'язий на Сільпо)

https://bvr.ua/
greenozon
 
Повідомлень: 13074
З нами з: 01.06.14
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:02

  Модератор написав:greenozon
Дякуємо за коментар, оновлення вже готується



Прошу ще розглянути банк Піреус (немає в вашому огляді) із карткою Wincard
Картка с кешбеком на всі покупки* – 2% (макс. сума – 500 грн на місяць)

але є багато виключень в спику МСС

https://www.piraeusbank.ua/ua/wincard_debit_card.html
greenozon
 
Повідомлень: 13074
З нами з: 01.06.14
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:08

  greenozon написав:
  тарасов написав:greenozon

БВР, что за банк?


нео-банк, Банк Власний Рахунок (сильно зав'язий на Сільпо)

https://bvr.ua/

Ми не розглядали кобренд-картки, у яких бонуси використовуються лише для оплати у конкретних магазинах. Тому, наприклад, не приймала участі картка "ЕКО-Максимум"від Альфа-банку.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 217
З нами з: 12.05.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:09

  greenozon написав:
  Модератор написав:greenozon
Дякуємо за коментар, оновлення вже готується



Прошу ще розглянути банк Піреус (немає в вашому огляді) із карткою Wincard
Картка с кешбеком на всі покупки* – 2% (макс. сума – 500 грн на місяць)

але є багато виключень в спику МСС

https://www.piraeusbank.ua/ua/wincard_debit_card.html

Добре, якщо вони протримаються до травня, розглянемо :)
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 217
З нами з: 12.05.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:13

ShtormK
Рекомендації
У квітні, як і в березні, маємо лише одну пораду: отриманий кешбек – відправити на допомогу Збройним силам України.

Браво!
Ви - супер!!!
V2
4
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:22

  ShtormK написав:Тому, наприклад, не приймала участі картка "ЕКО-Максимум"від Альфа-банку.

Альфа з 15-го березня Еко тормознула. А аккорд "найкраща" вже вище писав пропонує кешбек.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4970
З нами з: 19.04.12
Подякував: 80 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:45

  Ой+ написав:
  ShtormK написав:Тому, наприклад, не приймала участі картка "ЕКО-Максимум"від Альфа-банку.

Альфа з 15-го березня Еко тормознула. А аккорд "найкраща" вже вище писав пропонує кешбек.

Якщо можна, дайте посилання на дані по Найкращій за квітень.
У нашій команді ні в кого її немає, брали дані з Фейсбуку, а на квітень начебто анонсу не було.
Дякую!
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 217
З нами з: 12.05.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:18

ShtormK
вибрав:
Зображення
а ще були дві категорії: 2% здається одяг і 7% дуті фрі.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4970
З нами з: 19.04.12
Подякував: 80 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком 1 ... 5, 6, 7
D2 » Вів 07 тра, 2019 17:26
69 23647
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 07:38
navigatorodessa
Finance.ua: Як відкрити рахунок PayPal в Україні
D2 » Чет 24 бер, 2022 17:18
3 473
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 бер, 2022 14:20
wtf
Finance.ua: Что такое SWIFT и как отключение от системы...
D2 » Суб 12 бер, 2022 21:01
0 650
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 бер, 2022 21:01
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (775)
01.04.2022 21:03
Беларусь (678)
01.04.2022 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.