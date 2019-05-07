Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:58
Автору уважуха 👍
ar2r
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Додано: Суб 02 кві, 2022 11:34
По Акордбанку внесли корективи, дякую небайдужим форумчанам за допомогу та підтримку!
Всім нам мирного неба і остаточної перемоги над ворогом! Все буде Україна!
ShtormK
Журналіст форуму
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Додано: Суб 02 кві, 2022 16:31
Порекомендуйте банк для онлайн платежей с кэшбеком?
Igorenya
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Додано: Суб 02 кві, 2022 21:29
Igorenya написав:
Порекомендуйте банк для онлайн платежей с кэшбеком?
На даний момент:
О.Банк
(2%-5%),
БВР
(1% балами Сільпо). О.Банк зараз може бути проблематично відкрити у багатьох регіонах, також отримання КЛ малоймовірне (порізали більшості навіть дійсних клієнтам), також там більше
виключень
ніж у БВР.
klug
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Додано: Суб 02 кві, 2022 21:31
КЛ на КБВ зрізали до нуля, а по О.карті залишили 10 тис. Але почекаємо понеділка, я сьогодні загасив О.карту , так може і в неї обнулять КЛ.
Hotab
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Додано: Пон 04 кві, 2022 14:34
Ідея + О.Банк "всралися" із 7 квітня
припиняють КБ програму
https://ideabank.ua/uk/news/tymchasovi- ... ideya-bank
залишились останні із могіканів -
А-Банк;
Акордбанк;
БВР
ПУМБ;
monobank;
greenozon
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Додано: Пон 04 кві, 2022 18:45
klug написав: Igorenya написав:
Порекомендуйте банк для онлайн платежей с кэшбеком?
На даний момент:
О.Банк
(2%-5%),
БВР
(1% балами Сільпо). О.Банк зараз може бути проблематично відкрити у багатьох регіонах, також отримання КЛ малоймовірне (порізали більшості навіть дійсних клієнтам), також там більше
виключень
ніж у БВР.
Карту О.Банк не удается заказать...
Igorenya
Повідомлень: 59
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Додано: Пон 04 кві, 2022 22:03
Igorenya написав:
Карту О.Банк не удается заказать...
Якщо взяти до уваги новину вище, то вже й не має сенсу.
klug
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Додано: Пон 04 кві, 2022 22:43
klug написав: Igorenya написав:
Карту О.Банк не удается заказать...
Якщо взяти до уваги новину вище, то вже й не має сенсу.
Лучше закажите дебетку Гринку, с нее мона Вільні Кошти депо разместить под 8.5%
Amethyst
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Додано: Вів 05 кві, 2022 09:36
Amethyst А с О-карты разве нельзя? Когда кэшбек убрали всё равно с неё толку нет более...
Vorlon
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