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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 31323334>
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:58

Автору уважуха 👍
ar2r
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 11:34

По Акордбанку внесли корективи, дякую небайдужим форумчанам за допомогу та підтримку!

Всім нам мирного неба і остаточної перемоги над ворогом!
Все буде Україна!
ShtormK
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 16:31

Порекомендуйте банк для онлайн платежей с кэшбеком?
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 21:29

  Igorenya написав:Порекомендуйте банк для онлайн платежей с кэшбеком?

На даний момент: О.Банк (2%-5%), БВР (1% балами Сільпо). О.Банк зараз може бути проблематично відкрити у багатьох регіонах, також отримання КЛ малоймовірне (порізали більшості навіть дійсних клієнтам), також там більше виключень ніж у БВР.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 21:31

КЛ на КБВ зрізали до нуля, а по О.карті залишили 10 тис. Але почекаємо понеділка, я сьогодні загасив О.карту , так може і в неї обнулять КЛ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 14:34

Ідея + О.Банк "всралися" із 7 квітня
припиняють КБ програму

:twisted: :twisted:
https://ideabank.ua/uk/news/tymchasovi- ... ideya-bank

залишились останні із могіканів -
А-Банк;
Акордбанк;
БВР
ПУМБ;
monobank;
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 18:45

  klug написав:
  Igorenya написав:Порекомендуйте банк для онлайн платежей с кэшбеком?

На даний момент: О.Банк (2%-5%), БВР (1% балами Сільпо). О.Банк зараз може бути проблематично відкрити у багатьох регіонах, також отримання КЛ малоймовірне (порізали більшості навіть дійсних клієнтам), також там більше виключень ніж у БВР.

Карту О.Банк не удается заказать...
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:03

  Igorenya написав:Карту О.Банк не удается заказать...

Якщо взяти до уваги новину вище, то вже й не має сенсу.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 22:43

  klug написав:
  Igorenya написав:Карту О.Банк не удается заказать...

Якщо взяти до уваги новину вище, то вже й не має сенсу.

Лучше закажите дебетку Гринку, с нее мона Вільні Кошти депо разместить под 8.5%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:36

Amethyst
А с О-карты разве нельзя? Когда кэшбек убрали всё равно с неё толку нет более...
Vorlon
 
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