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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:39

  Vorlon написав:Amethyst
А с О-карты разве нельзя? Когда кэшбек убрали всё равно с неё толку нет более...

Можно, с нулёвой.
Но у меня есть КЛ на Ошке.
Теперь страдаю -- нуна погасить, а потом уже размещаться на депо (
И по Ошке ж есть условная комисс на р2р, нужно обороты делать, а без КБ как-то не по-феншую это
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 10:00

Amethyst
Призабув - чи є комісія за перекидку з Ошки на Грін через їхній додаток?
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