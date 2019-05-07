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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:39

  Vorlon написав:Amethyst
А с О-карты разве нельзя? Когда кэшбек убрали всё равно с неё толку нет более...

Можно, с нулёвой.
Но у меня есть КЛ на Ошке.
Теперь страдаю -- нуна погасить, а потом уже размещаться на депо (
И по Ошке ж есть условная комисс на р2р, нужно обороты делать, а без КБ как-то не по-феншую это
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 10:00

Amethyst
Призабув - чи є комісія за перекидку з Ошки на Грін через їхній додаток?
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 11:01

Amethyst
А, ну да - без оборотов фиг выйдешь с О-шки бесплатно :(

Это "Green Fund Депозитний" надо оформлять? Вроде вход, выход и СМС бесплатные...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 11:32

  Vorlon написав:Amethyst
А, ну да - без оборотов фиг выйдешь с О-шки бесплатно :(

Это "Green Fund Депозитний" надо оформлять? Вроде вход, выход и СМС бесплатные...

да
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:54

  M-Audio написав:
  valya написав:Цікавить комуналка (онлайн), харчі, АЗС. Дякую

ПУМБ, Монобанк, БВР.
Здається, це все.

БВР это что?
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:57

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Igorenya написав:БВР это что?

б̶у̶р̶о̶в̶з̶р̶ы̶в̶н̶ы̶е̶ ̶р̶а̶б̶о̶т̶ы
Банк Власний Рахунок
https://bvr.ua/
карту можно купить прям в Сільпо
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:03

  Amethyst написав:
  klug написав:
  Igorenya написав:Карту О.Банк не удается заказать...

Якщо взяти до уваги новину вище, то вже й не має сенсу.

Лучше закажите дебетку Гринку, с нее мона Вільні Кошти депо разместить под 8.5%

Какой это банк?
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:04

  Igorenya написав:
  Amethyst написав:
  klug написав:Якщо взяти до уваги новину вище, то вже й не має сенсу.

Лучше закажите дебетку Гринку, с нее мона Вільні Кошти депо разместить под 8.5%

Какой это банк?

иДеЯ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:45

  Amethyst написав:
  klug написав:
  Igorenya написав:Карту О.Банк не удается заказать...

Якщо взяти до уваги новину вище, то вже й не має сенсу.

Лучше закажите дебетку Гринку, с нее мона Вільні Кошти депо разместить под 8.5%

По ней кэшбек есть? Можно ссылку?
Igorenya
 
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