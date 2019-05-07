Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 05 кві, 2022 09:39
Vorlon написав: Amethyst
А с О-карты разве нельзя? Когда кэшбек убрали всё равно с неё толку нет более...
Можно, с нулёвой.
Но у меня есть КЛ на Ошке.
Теперь страдаю -- нуна погасить, а потом уже размещаться на депо (
И по Ошке ж есть условная комисс на р2р, нужно обороты делать, а без КБ как-то не по-феншую это
Amethyst
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Додано: Вів 05 кві, 2022 10:00
Amethyst Призабув - чи є комісія за перекидку з Ошки на Грін через їхній додаток?
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Додано: Вів 05 кві, 2022 11:01
Amethyst
А, ну да - без оборотов фиг выйдешь с О-шки бесплатно
Это "Green Fund Депозитний" надо оформлять? Вроде вход, выход и СМС бесплатные...
Vorlon
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Додано: Вів 05 кві, 2022 11:32
Vorlon написав: Amethyst
А, ну да - без оборотов фиг выйдешь с О-шки бесплатно
Это "Green Fund Депозитний" надо оформлять? Вроде вход, выход и СМС бесплатные...
да
Amethyst
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Додано: Сер 06 кві, 2022 14:54
M-Audio написав: valya написав:
Цікавить комуналка (онлайн), харчі, АЗС. Дякую
ПУМБ, Монобанк, БВР.
Здається, це все.
БВР это что?
Igorenya
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Додано: Сер 06 кві, 2022 14:57
Igorenya написав:
БВР это что?
б̶у̶р̶о̶в̶з̶р̶ы̶в̶н̶ы̶е̶ ̶р̶а̶б̶о̶т̶ы
Банк Власний Рахунок https://bvr.ua/
карту можно купить прям в Сільпо
Amethyst
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Додано: Сер 06 кві, 2022 15:03
Amethyst написав: klug написав: Igorenya написав:
Карту О.Банк не удается заказать...
Якщо взяти до уваги новину вище, то вже й не має сенсу.
Лучше закажите дебетку Гринку, с нее мона Вільні Кошти депо разместить под 8.5%
Какой это банк?
Igorenya
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Додано: Сер 06 кві, 2022 15:04
Igorenya написав: Amethyst написав: klug написав:
Якщо взяти до уваги новину вище, то вже й не має сенсу.
Лучше закажите дебетку Гринку, с нее мона Вільні Кошти депо разместить под 8.5%
Какой это банк?
иДеЯ
Amethyst
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Додано: Сер 06 кві, 2022 15:45
Amethyst написав: klug написав: Igorenya написав:
Карту О.Банк не удается заказать...
Якщо взяти до уваги новину вище, то вже й не має сенсу.
Лучше закажите дебетку Гринку, с нее мона Вільні Кошти депо разместить под 8.5%
По ней кэшбек есть? Можно ссылку?
Igorenya
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Додано: Сер 13 кві, 2022 09:03
Ідея за березень не дала кешбеку.
Тому потрібно внести зміни в перелік :(
myko
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