Finance.ua: Карты с кэшбэком

myko
Вообще-то дала. С 4 апреля не дают.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:23
Ідея з 4 квітня 2022 р. тимчасово призупинила нарахування кешбеку для всіх карток :(
тому Ідея мінус з переліку
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:25
Vorlon
Дякую, а мені не дала (певно в них була якась мінімальна сума для виплати - порізали ліміти і не багато вдалось потратити з їхньої карти)
Додано: Сер 13 кві, 2022 09:26
Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:25
можна викреслювати
лишили лише нарахування % за покупки в Сільпо
viewtopic.php?p=5423052#p5423052
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