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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:13

myko
Вообще-то дала. С 4 апреля не дают.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:23

Ідея з 4 квітня 2022 р. тимчасово призупинила нарахування кешбеку для всіх карток :(
тому Ідея мінус з переліку
myko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:25

Vorlon
Дякую, а мені не дала (певно в них була якась мінімальна сума для виплати - порізали ліміти і не багато вдалось потратити з їхньої карти)
myko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 09:26

  Vorlon написав:myko
Вообще-то дала. С 4 апреля не дают.

Посмотрим как они поступят с этой онлайн покупкой.


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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 17:25

  Amethyst написав:
  Igorenya написав:БВР это что?

б̶у̶р̶о̶в̶з̶р̶ы̶в̶н̶ы̶е̶ ̶р̶а̶б̶о̶т̶ы
Банк Власний Рахунок
https://bvr.ua/
карту можно купить прям в Сільпо



можна викреслювати

лишили лише нарахування % за покупки в Сільпо
viewtopic.php?p=5423052#p5423052
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:44

ShtormK

час зробити обновки обмілівших кешбеків на травень-2022!
дякую наперед
greenozon
 
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