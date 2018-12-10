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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 22 тра, 2022 11:40
Може хто підкаже, чи є десь КБ на поповнення мобільного?
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valya
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Додано: Нед 22 тра, 2022 11:43
valya написав:
Може хто підкаже, чи є десь КБ на поповнення мобільного?
Сейчас нет
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gh78
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Додано: Сер 01 чер, 2022 14:41
Вітаю.
Може є десь кешбек на інтернет покупки?
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Rainbow
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:13
Нет в этом месяце категории "Одежда"
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Igorenya
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Додано: Суб 04 чер, 2022 20:28
Rainbow написав:
Вітаю.
Може є десь кешбек на інтернет покупки?
В смысле? Во всех пяти банках, которые платят кешбек (пумб, моно, акцент, аккорд - в выбранных категориях, пиреус - во всех разрешенных категориях)
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Bosstone
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Додано: Суб 04 чер, 2022 20:34
Igorenya написав:
Нет в этом месяце категории "Одежда"
Гляньте на ПУМБ - дитячі товари, там є МСС одягу також.
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alibob
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Додано: Суб 04 чер, 2022 20:47
alibob написав: Igorenya написав:
Нет в этом месяце категории "Одежда"
Гляньте на ПУМБ - дитячі товари, там є МСС одягу також.
в аккорде категория "Розваги та спорт" 3%,
в моно категория "Answear.ua" 8%
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Bosstone
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Додано: Суб 04 чер, 2022 20:51
Bosstone написав:
в аккорде категория "Розваги та спорт" 3%
новым клиентам кэшбек не положен в аккорде
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David_pl
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Додано: Пон 06 чер, 2022 20:04
alibob написав: Igorenya написав:
Нет в этом месяце категории "Одежда"
Гляньте на ПУМБ - дитячі товари, там є МСС одягу також.
Дякую, але вже виставив інші категорії, знатиму...
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Igorenya
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:56
abank путешествия включает ЖД билеты
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nnallex
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- Подякували: 30 раз.
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