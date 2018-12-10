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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:40

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Може хто підкаже, чи є десь КБ на поповнення мобільного?
valya
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:43

  valya написав:Може хто підкаже, чи є десь КБ на поповнення мобільного?

Сейчас нет
gh78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 14:41

Вітаю.
Може є десь кешбек на інтернет покупки?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 17:13

Нет в этом месяце категории "Одежда"
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:28

  Rainbow написав:Вітаю.
Може є десь кешбек на інтернет покупки?

В смысле? Во всех пяти банках, которые платят кешбек (пумб, моно, акцент, аккорд - в выбранных категориях, пиреус - во всех разрешенных категориях)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:34

  Igorenya написав:Нет в этом месяце категории "Одежда"


Гляньте на ПУМБ - дитячі товари, там є МСС одягу також.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:47

  alibob написав:
  Igorenya написав:Нет в этом месяце категории "Одежда"


Гляньте на ПУМБ - дитячі товари, там є МСС одягу також.


в аккорде категория "Розваги та спорт" 3%,
в моно категория "Answear.ua" 8%
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:51

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Bosstone написав:в аккорде категория "Розваги та спорт" 3%

новым клиентам кэшбек не положен в аккорде
David_pl
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:04

  alibob написав:
  Igorenya написав:Нет в этом месяце категории "Одежда"


Гляньте на ПУМБ - дитячі товари, там є МСС одягу також.

Дякую, але вже виставив інші категорії, знатиму...
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:56

abank путешествия включает ЖД билеты
nnallex
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