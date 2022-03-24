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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:29

Оновіть будь ласка КБ на липень

в нас новий (старий) банк - АЛЬФА вернула КБ!!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:15

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Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:41

Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:47

  V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:

Думаю Алкою з кредитки оплачу, там мій ГІОЦ типа однією квіташкою виходить.
Шкода, що шаровую розтрочку там вдруХ відмінили :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:49

  V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:

повременим)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:45

  V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:

easypay в этом месяце 3% на коммуналку, телевидение и интернет
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:01

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

ramaz написав:
  V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:

easypay в этом месяце 3% на коммуналку, телевидение и интернет
Если б ещё ее пополнить можно было.
anis
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