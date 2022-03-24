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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:29
Оновіть будь ласка КБ на липень
в нас новий (старий) банк - АЛЬФА вернула КБ!!!
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:15
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Amethyst
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:41
Amethyst
А з комуналкою що робити?!
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V2
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:47
V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?!
Думаю Алкою з кредитки оплачу, там мій ГІОЦ типа однією квіташкою виходить.
Шкода, що шаровую розтрочку там вдруХ відмінили
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:45
easypay
V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?!
в этом месяце 3% на коммуналку, телевидение и интернет
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ramaz
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:01
ramaz написав:
easypay
V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?!
в этом месяце 3% на коммуналку, телевидение и интернет
Если б ещё ее пополнить можно было.
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anis
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