RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 35363738>
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:29

Оновіть будь ласка КБ на липень

в нас новий (старий) банк - АЛЬФА вернула КБ!!!
greenozon
 
Повідомлень: 13744
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:15

Зображення
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 05.05.21
Подякував: 157 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:41

Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:
V2
4
 
Повідомлень: 7579
З нами з: 03.07.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1265 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:47

  V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:

Думаю Алкою з кредитки оплачу, там мій ГІОЦ типа однією квіташкою виходить.
Шкода, що шаровую розтрочку там вдруХ відмінили :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 05.05.21
Подякував: 157 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:49

  V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:

повременим)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6739
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1330 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 17:45

  V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:

easypay в этом месяце 3% на коммуналку, телевидение и интернет
ramaz
 
Повідомлень: 541
З нами з: 12.07.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:01

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

ramaz написав:
  V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:

easypay в этом месяце 3% на коммуналку, телевидение и интернет
Если б ещё ее пополнить можно было.
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2757
З нами з: 22.11.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 11:00

В Привате у visa signature кешбек на такси 5%.
vkolodrevskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 14:58

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

anis написав:
ramaz написав:
  V2 написав:Amethyst
А з комуналкою що робити?! :roll:

easypay в этом месяце 3% на коммуналку, телевидение и интернет
Если б ещё ее пополнить можно было.
А наличкой? Никогда не пользовался, не обессудьте.
lel
 
Повідомлень: 3220
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:29

на одежу/взуття цього разу кеш беку нема?
по абанку подорожі 2%, якщо купувати авіаквиток, то по якому курсу в абанку розрахунок за $? можливо тоді вигідніше без кеш беку через приват або укрсиб, якщо там долар нижче ринкового курсу?
Raymond
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 16.12.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 35363738>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как помочь украинской армии
D2 » Нед 19 чер, 2022 23:12
1 364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 23:12
jadayer3
Finance.ua: Як відкрити рахунок PayPal в Україні
D2 » Чет 24 бер, 2022 17:18
9 2490
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 чер, 2022 14:03
ivarepn
Finance.ua: Валютные карты: что предлагают украинские банки
D2 » Пон 06 чер, 2022 12:46
1 395
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 чер, 2022 12:46
ShtormK

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3478)
03.07.2022 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.