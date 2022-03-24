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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:53

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Raymond написав:на одежу/взуття цього разу кеш беку нема?

за Шмоткі є 2% у Алки
он дивиться на viewtopic.php?p=5453531#p5453531 синеньку футболку :)
Amethyst
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Повідомлень: 2644
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:31

по онлайн покупкам тишина?
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:07

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Igorenya написав:по онлайн покупкам тишина?
У Аллки есть индивидуально маркетплейсы 1,5%
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:45

Amethyst ,мені чомусь Алка недала на шмотки ці 2%, зате кінотеатри і театри 4%.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:47

Chicheva маркетплейсы не совсем онлайн покупки и оплаты к сожалению(
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 20:52

може хто знає подорожі в Абанку кешбек 2%, якщо оплата за квитки в $, то по якому курсу?
Raymond
 
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