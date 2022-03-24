за Шмоткі є 2% у Алки
он дивиться на viewtopic.php?p=5453531#p5453531 синеньку футболку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 03 лип, 2022 12:53
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
за Шмоткі є 2% у Алки
он дивиться на viewtopic.php?p=5453531#p5453531 синеньку футболку
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:07
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
У Аллки есть индивидуально маркетплейсы 1,5%
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:45
Amethyst ,мені чомусь Алка недала на шмотки ці 2%, зате кінотеатри і театри 4%.
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:52
може хто знає подорожі в Абанку кешбек 2%, якщо оплата за квитки в $, то по якому курсу?
Додано: Пон 04 лип, 2022 00:03
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Ну как известно Идея и Укрсиб отдыхают, потому максимально что совпадает с онлайн покупками, то все же маркетплейс
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