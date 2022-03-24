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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 03 лип, 2022 12:53
Raymond написав:
на одежу/взуття цього разу кеш беку нема?
за Шмоткі є 2% у Алки
он дивиться на viewtopic.php?p=5453531#p5453531
синеньку футболку
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Amethyst
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:31
по онлайн покупкам тишина?
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Igorenya
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:07
Igorenya написав:по онлайн покупкам тишина?
У Аллки есть индивидуально маркетплейсы 1,5%
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Chicheva
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:45
Amethyst ,мені чомусь Алка недала на шмотки ці 2%, зате кінотеатри і театри 4%.
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Raymond
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:47
Chicheva маркетплейсы не совсем онлайн покупки и оплаты к сожалению(
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Raymond
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:52
може хто знає подорожі в Абанку кешбек 2%, якщо оплата за квитки в $, то по якому курсу?
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Raymond
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Додано: Пон 04 лип, 2022 00:03
Raymond написав:Chicheva маркетплейсы не совсем онлайн покупки и оплаты к сожалению(
Ну как известно Идея и Укрсиб отдыхают, потому максимально что совпадает с онлайн покупками, то все же маркетплейс
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Chicheva
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Додано: Пон 04 лип, 2022 01:17
Raymond написав:
може хто знає подорожі в Абанку кешбек 2%, якщо оплата за квитки в $, то по якому курсу?
У А-Банки кишмиш лише на покупки в межах України. В України знайти мерчанта з оплатою у $ проблематично. Найімовірніше просто проспонсоруєте банку та якусь прокладку на DCC та без КБ.
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klug
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