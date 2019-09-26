|
|
|
Finance.ua: Карты с кэшбэком
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 03 лип, 2022 12:53
Raymond написав:
на одежу/взуття цього разу кеш беку нема?
за Шмоткі є 2% у Алки
он дивиться на viewtopic.php?p=5453531#p5453531
синеньку футболку
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2722
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 499 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Нед 03 лип, 2022 19:31
по онлайн покупкам тишина?
-
Igorenya
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:07
Igorenya написав:по онлайн покупкам тишина?
У Аллки есть индивидуально маркетплейсы 1,5%
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:45
Amethyst ,мені чомусь Алка недала на шмотки ці 2%, зате кінотеатри і театри 4%.
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:47
Chicheva маркетплейсы не совсем онлайн покупки и оплаты к сожалению(
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лип, 2022 20:52
може хто знає подорожі в Абанку кешбек 2%, якщо оплата за квитки в $, то по якому курсу?
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лип, 2022 00:03
Raymond написав:Chicheva маркетплейсы не совсем онлайн покупки и оплаты к сожалению(
Ну как известно Идея и Укрсиб отдыхают, потому максимально что совпадает с онлайн покупками, то все же маркетплейс
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лип, 2022 01:17
Raymond написав:
може хто знає подорожі в Абанку кешбек 2%, якщо оплата за квитки в $, то по якому курсу?
У А-Банки кишмиш лише на покупки в межах України. В України знайти мерчанта з оплатою у $ проблематично. Найімовірніше просто проспонсоруєте банку та якусь прокладку на DCC та без КБ.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7138
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 305 раз.
- Подякували: 987 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:43
klug Дякую!
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лип, 2022 07:40
Название статьи "Комбинация карт для максимального кешбэка в июле"
Дата: ОБНОВЛЕНО 01 ИЮЛЯ 2022
Карта Найкраща Аккордбанк, переходимо по ссылке на сайт банка: "Карта добавлена в архив и больше не выпускается банком."
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|