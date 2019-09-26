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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:44

  Hennady написав:Название статьи "Комбинация карт для максимального кешбэка в июле"
Дата: ОБНОВЛЕНО 01 ИЮЛЯ 2022
Карта Найкраща Аккордбанк, переходимо по ссылке на сайт банка: "Карта добавлена в архив и больше не выпускается банком."

https://www.youtube.com/shorts/SLqpoaZJTTA
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:50

Hennady

https://accordbank.com.ua/retail/cards/ ... ay-kartka/

але, щоб мати можливість отримувати кешбек, треба не просто відкрити цю картку, а ще й отримати ліміт (мін 1000) - що зараз не можливо, із початком війни банк не відкриває ліміти..
тому в виграші лише старожили
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 22:52

Для АЗС, получается, только Red...
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 17:20

  Hennady написав:Для АЗС, получается, только Red...

А Алка?
Но завтра новый месяц и новые кешбэки).
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:24

АЗС є, карта альфабанку хамелеон
ще є бонусний КБ на Сокар
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:57

greenozon На хамелеоні нема кредліміту На власні КБ не нараховують?
Arom
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:00

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  Arom написав:На власні КБ не нараховують?

Нараховують.
Пумба взагалі з глузду з'їхала?? Це що за категорії? Добре, що Алка підставила плече.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:03

  Arom написав:greenozon На хамелеоні нема кредліміту На власні КБ не нараховують?


Альфа, КБ на серпень
За розрахунок кредиткою та Хамелеоном %% вищі:
---
▪️Продукти — 1% / 0,75%
▪️Краса та догляд — 2% / 1%
▪️Все для дому — 2% / 0,75%
▪️Кондитерські — 2,5% / 2%
▪️АЗС — 2% / 0,75%
▪️Кіно та театри — 5% / 4%
▪️Кафе та ресторани — 2% / 0,75%
▪️Аптеки — 2% / 0,75%
▪️Маркетплейси — 1,5% / 1%
▪️Транспорт — 2,5% / 2%
Можна обрати від 2 до 7 категорій в залежності від вашого рівня в Cash'U Club.
Також нараховують 0,5% кешбеку при оплаті гаджетами з Apple/Google Pay в інших категоріях (не сумується із КБ вище)
greenozon
 
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