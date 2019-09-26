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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 24 лип, 2022 09:44
Додано: Нед 24 лип, 2022 09:50
Hennady
але, щоб мати можливість отримувати кешбек, треба не просто відкрити цю картку, а ще й отримати ліміт (мін 1000) - що зараз не можливо, із початком війни банк не відкриває ліміти..
тому в виграші лише старожили
Додано: Нед 31 лип, 2022 17:20
Додано: Пон 01 сер, 2022 09:00
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Додано: Пон 01 сер, 2022 09:03
Альфа, КБ на серпень
За розрахунок кредиткою та Хамелеоном %% вищі:
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▪️Продукти — 1% / 0,75%
▪️Краса та догляд — 2% / 1%
▪️Все для дому — 2% / 0,75%
▪️Кондитерські — 2,5% / 2%
▪️АЗС — 2% / 0,75%
▪️Кіно та театри — 5% / 4%
▪️Кафе та ресторани — 2% / 0,75%
▪️Аптеки — 2% / 0,75%
▪️Маркетплейси — 1,5% / 1%
▪️Транспорт — 2,5% / 2%
Можна обрати від 2 до 7 категорій в залежності від вашого рівня в Cash'U Club.
Також нараховують 0,5% кешбеку при оплаті гаджетами з Apple/Google Pay в інших категоріях (не сумується із КБ вище)
Додано: Пон 01 сер, 2022 09:35
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
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