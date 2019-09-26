Finance.ua: Карты с кэшбэком

Чомусь нема пумба в кафе та ресторанах 3/1% та аптеки 2/1%.
Може хто зна, чи э кеш бек 2% по картам али екомаркет та тревел?
чи поновили вони свою программу кешбеку?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:07
Чомусь нема пумба в кафе та ресторанах 3/1% та аптеки 2/1%.
Може хто зна, чи э кеш бек 2% по картам али екомаркет та тревел?
чи поновили вони свою программу кешбеку?
Додано: Сер 03 сер, 2022 08:04
Щодо картки RED, з сайту банку:
"Привіт, я картка RED
тимчасово недоступна для оформлення, та планую зовсім скоро повернутися"
Додано: Сер 03 сер, 2022 08:15
АЗС цього місяця лише Альфа (хамелеон чи інші)
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