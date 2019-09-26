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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:07

Чомусь нема пумба в кафе та ресторанах 3/1% та аптеки 2/1%.

Може хто зна, чи э кеш бек 2% по картам али екомаркет та тревел?
чи поновили вони свою программу кешбеку?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:04

Щодо картки RED, з сайту банку:
"Привіт, я картка RED
тимчасово недоступна для оформлення, та планую зовсім скоро повернутися"
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:12

Яка картка має кешбек на АЗС, або на все?
Hennady
 
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 08:15

  Hennady написав:Яка картка має кешбек на АЗС, або на все?

АЗС цього місяця лише Альфа (хамелеон чи інші)
viewtopic.php?p=5467344#p5467344
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 37383940
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