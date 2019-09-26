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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 01 сер, 2022 15:07
Чомусь нема пумба в кафе та ресторанах 3/1% та аптеки 2/1%.
Може хто зна, чи э кеш бек 2% по картам али екомаркет та тревел?
чи поновили вони свою программу кешбеку?
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Raymond
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Додано: Сер 03 сер, 2022 08:04
Щодо картки RED, з сайту банку:
"Привіт, я картка RED
тимчасово недоступна для оформлення, та планую зовсім скоро повернутися"
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Hennady
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Додано: Сер 03 сер, 2022 08:12
Яка картка має кешбек на АЗС, або на все?
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Hennady
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Додано: Сер 03 сер, 2022 08:15
Hennady написав:
Яка картка має кешбек на АЗС, або на все?
АЗС цього місяця лише Альфа (хамелеон чи інші)viewtopic.php?p=5467344#p5467344
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greenozon
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:26
Подскажите пожалуйста, в этом месяце для оплаты коммуналки есть где-то плюшки?
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larnic
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Додано: Нед 07 сер, 2022 18:05
larnic написав:
Подскажите пожалуйста, в этом месяце для оплаты коммуналки есть где-то плюшки?
Нема!
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Igorenya
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Додано: Нед 07 сер, 2022 22:11
valya написав: Igorenya написав: larnic написав:
Подскажите пожалуйста, в этом месяце для оплаты коммуналки есть где-то плюшки?
Нема!
Хм, конкретно комуни - немає. Але є Кредо Правильна - на все
И что там за плюшка? Большая? Вкусная? Онлайн карту можно оформить?
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larnic
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Додано: Пон 08 сер, 2022 07:43
https://finance.ua/ua/cards/pravilna-kartka-15159-kredobank-p
valya написав:
Але є Кредо Правильна - на все
вказано, що кешбеку нема
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Hennady
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Додано: Пон 08 сер, 2022 08:18
Кешбек на все є по одній карті - Піреус Wincard, але там є багато виключень, тому треба вивчати шрифт під мікроскопом https://piraeusbank.ua/ua/individuals/p ... -keshbekom
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greenozon
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