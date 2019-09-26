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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:20

larnic
https://kredobank.com.ua/private/rakhunky-ta-pakety/pravylna-kartka
valya
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:31

valya де там кешбек?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:29

  Hennady написав:valya де там кешбек?

За 3 міс. 9000 грн (по 3000 в міс.) витрат - дохід 500 грн. (5,55%) :D
Якщо "принципово" кешбек - немає! Аналогічно таксі або шашечки
valya
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  #<1 ... 38394041
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