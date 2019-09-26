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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:20

larnic
https://kredobank.com.ua/private/rakhunky-ta-pakety/pravylna-kartka
valya
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:31

valya де там кешбек?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:29

  Hennady написав:valya де там кешбек?

За 3 міс. 9000 грн (по 3000 в міс.) витрат - дохід 500 грн. (5,55%) :D
Якщо "принципово" кешбек - немає! Аналогічно таксі або шашечки
valya
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:05

  valya написав:Якщо "принципово" кешбек - немає! Аналогічно таксі або шашечки

В тому то і справа, що кешбеку нема. Напевне, Ви не розумієте, що то таке.
Так і відсоток на залишок можна сюди "приплести" і сказати про "шашечки".
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:07

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Порадьте, хто в темі, картку з кешбеком на АЗС або на все
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:10

  Hennady написав:Порадьте, хто в темі, картку з кешбеком на АЗС або на все


АЗС лише Альфа цього місяця viewtopic.php?p=5468591#p5468591 (і ще по Сокару +1% є там)

на все - чуть нижче, Піреус
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:34

greenozon Вибачте, що допитуюсь...
Ви пишете Хамелеон або інші. Якщо знаєте чи маєте досвід, яку конкретно краще оформити?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:39

  Hennady написав:greenozon Вибачте, що допитуюсь...
Ви пишете Хамелеон або інші. Якщо знаєте чи маєте досвід, яку конкретно краще оформити?

Треба вияснити ваші критерії для "краще"
див. https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Альфа тільки от відновила кредитування, новачкам може і не дати ліміту :(
Я так розумію, що ви неклієнт Альфи, тому завітайте на її розділ тута на Форумі і все розпитайте і по Хамону і Реду і Пакеткам. Дууже рекомендую
Amethyst
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