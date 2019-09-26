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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 08 сер, 2022 13:20
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valya
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Додано: Пон 08 сер, 2022 13:31
valya де там кешбек?
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Hennady
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Додано: Пон 08 сер, 2022 20:29
Hennady написав:valya
де там кешбек?
За 3 міс. 9000 грн (по 3000 в міс.) витрат - дохід 500 грн. (5,55%)
Якщо "принципово" кешбек - немає! Аналогічно таксі або шашечки
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valya
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:05
valya написав:
Якщо "принципово" кешбек - немає! Аналогічно таксі або шашечки
В тому то і справа, що кешбеку нема. Напевне, Ви не розумієте, що то таке.
Так і відсоток на залишок можна сюди "приплести" і сказати про "шашечки".
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Hennady
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:07
Порадьте, хто в темі, картку з кешбеком на АЗС або на все
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Hennady
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:10
Hennady написав:
Порадьте, хто в темі, картку з кешбеком на АЗС або на все
АЗС лише Альфа цього місяця viewtopic.php?p=5468591#p5468591
(і ще по Сокару +1% є там)
на все - чуть нижче, Піреус
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greenozon
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:34
greenozon Вибачте, що допитуюсь...
Ви пишете Хамелеон або інші. Якщо знаєте чи маєте досвід, яку конкретно краще оформити?
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Hennady
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Додано: Вів 09 сер, 2022 08:39
Hennady написав:greenozon
Вибачте, що допитуюсь...
Ви пишете Хамелеон або інші. Якщо знаєте чи маєте досвід, яку конкретно краще оформити?
Треба вияснити ваші критерії для "краще"
див. https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Альфа тільки от відновила кредитування, новачкам може і не дати ліміту
Я так розумію, що ви неклієнт Альфи, тому завітайте на її розділ тута на Форумі і все розпитайте і по Хамону і Реду і Пакеткам. Дууже рекомендую
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Amethyst
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