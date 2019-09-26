Finance.ua: Карты с кэшбэком

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:12
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:34
такоє...
автор не слідкує за оновленнями
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:50
не нуна ля-ля
тута куча полезной и актуальной инфы, со ссылками
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11
Amethyst
сходу... посилання на сайт альфи веде на стару версію, яка напівдохла, посилання на карту Ред веде на стару карту, якої вже нема - ось вам і корисна інфа - з двох посилань два застарілі
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:15
Hennady, нее, ну я привык сам жевать и подсекать.
Мне главное показать де еда и рыба и как ее ловить
Там тока сама талбица -- на миллион
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:21
Amethyst
Я також. Як на мене, то сама стаття набагато інформативніша і зрозуміліша ніж таблиця.
Але то "фломастери"
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