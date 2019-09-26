Finance.ua: Карты с кэшбэком

Додано: Вів 09 сер, 2022 15:30

Тема ветки какая? Поэтому давайте закончим.Новая версия - это актуальная версия. Адский ад - это по Вашему, то есть не есть так фактически.Дальше, ссылка на старую версию - куча страниц "Не найдено". Та же страница с картой Ред.Дальше, список актуальных картДля того, чтобы убедится, что она сдохла, надо просто перейти по ссылке, но Вам легче спроситьЮзабилити, юзерфрендли, форматирование и т.д. Вам, очевидно, не знакомы (судя по странице с таблицей).Под таблицей у Вас "Колонка "Банк" - ссылка на карту на сайте банка". Но это не так. Ссылка ведет не на карту на сайте банка, а на все карты банка. А ссылка на карту банка (если там кликнуть)(не найдена).Это все проверяется/делается меньше чем за минуту.10 минут времени работы над страницей и она была бы действительно наглядная, читаемая и актуальная.В итоге, статья намного более наглядная, читаемая и информативная. + что у Вас есть предыдущие периоды (если это кому то нужно).Кому то нравится, полезно - ну и слава Богу.Закончим оффтоп.