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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 40414243>
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:12

  Hennady написав:Порадьте, хто в темі, картку з кешбеком на АЗС або на все

https://mustbe.ml/tables/cb_by_cat
valya
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:34

  valya написав:https://mustbe.ml/tables/cb_by_cat

такоє...
автор не слідкує за оновленнями
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:50

  Hennady написав:
  valya написав:https://mustbe.ml/tables/cb_by_cat

такоє...
автор не слідкує за оновленнями

не нуна ля-ля :mrgreen:
тута куча полезной и актуальной инфы, со ссылками
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11

Amethyst
сходу... посилання на сайт альфи веде на стару версію, яка напівдохла, посилання на карту Ред веде на стару карту, якої вже нема - ось вам і корисна інфа - з двох посилань два застарілі
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:15

Hennady, нее, ну я привык сам жевать и подсекать.
Мне главное показать де еда и рыба и как ее ловить :)
Там тока сама талбица -- на миллион
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 11:21

Amethyst
Я також. Як на мене, то сама стаття набагато інформативніша і зрозуміліша ніж таблиця.
Але то "фломастери"
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:52

  Hennady написав:
  valya написав:https://mustbe.ml/tables/cb_by_cat

такоє...
автор не слідкує за оновленнями

Таблица строится автоматически, на основании исходника от финансов, который обновляется каждый месяц.
Основное - это содержимое таблицы. Цифры, а не линки.
А то, что какие-то линки сдохли - ну, звыняйте
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:18

mustbe
Все ок.
Ваші таблиці - топчик!!!
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:51

  Hennady написав:сходу... посилання на сайт альфи веде на стару версію, яка напівдохла, посилання на карту Ред веде на стару карту, якої вже нема - ось вам і корисна інфа - з двох посилань два застарілі

Справедливости ради: все три линка по Альфе - живые. Сайт, Red, Кешью.
Алла форвардит ссылку на сайт на старую версию, и это прекрасно, ибо новая версия - это адский ад.
А карта Ред - сама по себе вполне живая, с чего вы взяли, что она сдохла ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:30

mustbe
Тема ветки какая? Поэтому давайте закончим.
Новая версия - это актуальная версия. Адский ад - это по Вашему, то есть не есть так фактически.
Дальше, ссылка на старую версию - куча страниц "Не найдено". Та же страница с картой Ред.
Дальше, список актуальных карт https://alfabank.ua/credit-cards
Для того, чтобы убедится, что она сдохла, надо просто перейти по ссылке, но Вам легче спросить :)
Юзабилити, юзерфрендли, форматирование и т.д. Вам, очевидно, не знакомы (судя по странице с таблицей).
Под таблицей у Вас "Колонка "Банк" - ссылка на карту на сайте банка". Но это не так. Ссылка ведет не на карту на сайте банка, а на все карты банка. А ссылка на карту банка (если там кликнуть) https://landing.alfabank.com.ua/corpsit ... tcardsPage (не найдена).
Это все проверяется/делается меньше чем за минуту.
10 минут времени работы над страницей и она была бы действительно наглядная, читаемая и актуальная.
В итоге, статья намного более наглядная, читаемая и информативная. + что у Вас есть предыдущие периоды (если это кому то нужно).
Кому то нравится, полезно - ну и слава Богу.
Закончим оффтоп.
Hennady
 
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