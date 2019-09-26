Finance.ua: Карты с кэшбэком

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:12
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:34
такоє...
автор не слідкує за оновленнями
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:50
не нуна ля-ля
тута куча полезной и актуальной инфы, со ссылками
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:11
Amethyst
сходу... посилання на сайт альфи веде на стару версію, яка напівдохла, посилання на карту Ред веде на стару карту, якої вже нема - ось вам і корисна інфа - з двох посилань два застарілі
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:15
Hennady, нее, ну я привык сам жевать и подсекать.
Мне главное показать де еда и рыба и как ее ловить
Там тока сама талбица -- на миллион
Додано: Вів 09 сер, 2022 11:21
Amethyst
Я також. Як на мене, то сама стаття набагато інформативніша і зрозуміліша ніж таблиця.
Але то "фломастери"
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:52
Таблица строится автоматически, на основании исходника от финансов, который обновляется каждый месяц.
Основное - это содержимое таблицы. Цифры, а не линки.
А то, что какие-то линки сдохли - ну, звыняйте
Додано: Вів 09 сер, 2022 14:51
Справедливости ради: все три линка по Альфе - живые. Сайт, Red, Кешью.
Алла форвардит ссылку на сайт на старую версию, и это прекрасно, ибо новая версия - это адский ад.
А карта Ред - сама по себе вполне живая, с чего вы взяли, что она сдохла ?
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:30
mustbe
Тема ветки какая? Поэтому давайте закончим.
Новая версия - это актуальная версия. Адский ад - это по Вашему, то есть не есть так фактически.
Дальше, ссылка на старую версию - куча страниц "Не найдено". Та же страница с картой Ред.
Дальше, список актуальных карт
Для того, чтобы убедится, что она сдохла, надо просто перейти по ссылке, но Вам легче спросить
Юзабилити, юзерфрендли, форматирование и т.д. Вам, очевидно, не знакомы (судя по странице с таблицей).
Под таблицей у Вас "Колонка "Банк" - ссылка на карту на сайте банка". Но это не так. Ссылка ведет не на карту на сайте банка, а на все карты банка. А ссылка на карту банка (если там кликнуть)
Это все проверяется/делается меньше чем за минуту.
10 минут времени работы над страницей и она была бы действительно наглядная, читаемая и актуальная.
В итоге, статья намного более наглядная, читаемая и информативная. + что у Вас есть предыдущие периоды (если это кому то нужно).
Кому то нравится, полезно - ну и слава Богу.
Закончим оффтоп.
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