крнитиканы... они такие критиканы.
Кроме МАстБи никто не удосужился сделать аналогичное. Зато критиков уже больше десятка на моей памяти.
Если что-то не нравится, то предложи лучшее. Если не можешь предложить, то лучше не отсвечивать.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:55
крнитиканы... они такие критиканы.
Кроме МАстБи никто не удосужился сделать аналогичное. Зато критиков уже больше десятка на моей памяти.
Если что-то не нравится, то предложи лучшее. Если не можешь предложить, то лучше не отсвечивать.
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:10
Нет уж, позвольте.
Больше половины не понял, сплошная каша. "Страница не найдена" - это где ?
Давайте конкретно и предметно:
в строке Альфы мы видим три ссылки:
1.
Ссылка живая, алла форвардит на старую версию сайта. Да, старая версия лично мне нравится больше. Линк на все кредитки Аллы. Как по мне - полезно.
2. https://finance.ua/cards/maximum-mc-red ... a-bank-b-p
Ссылка живая. Описывает Ред на сайте финансов, берётся из оригинальной статьи.
Если что - все вопросы к финансам. Но как по мне - полезно.
3.
Ссылка живая. Описывает программу Кешью на их лендинге. Полезно
Что не так то ?
Сделайте лучше, с юзерфрендли и форматированием, никто ж не мешает
Так потратьте эти 10 минут, сделайте наглядно, читаемо и актуально.
Коллеги только спасибо скажут.
Если вам больше нравятся простыни - это ваше дело. А мне больше нравятся лаконичные, информативные и ёмкие таблицы, с некоторыми из которых и делюсь с коллегами.
Все мы разные
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Я на эту таблицу потратил кучу времени. И с прошлого года к ней не прикасался, всё делается автоматом.
Как по мне - она чуть более, чем прекрасна.
Впрочем - я всегда готов к предметной и конструктивной критике. А вот к огульному хаянию - не готов.
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:36
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:41
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