крнитиканы... они такие критиканы.
Кроме МАстБи никто не удосужился сделать аналогичное. Зато критиков уже больше десятка на моей памяти.
Если что-то не нравится, то предложи лучшее. Если не можешь предложить, то лучше не отсвечивать.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:55
крнитиканы... они такие критиканы.
Кроме МАстБи никто не удосужился сделать аналогичное. Зато критиков уже больше десятка на моей памяти.
Если что-то не нравится, то предложи лучшее. Если не можешь предложить, то лучше не отсвечивать.
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:10
Нет уж, позвольте.
Больше половины не понял, сплошная каша. "Страница не найдена" - это где ?
Давайте конкретно и предметно:
в строке Альфы мы видим три ссылки:
1.
Ссылка живая, алла форвардит на старую версию сайта. Да, старая версия лично мне нравится больше. Линк на все кредитки Аллы. Как по мне - полезно.
2. https://finance.ua/cards/maximum-mc-red ... a-bank-b-p
Ссылка живая. Описывает Ред на сайте финансов, берётся из оригинальной статьи.
Если что - все вопросы к финансам. Но как по мне - полезно.
3.
Ссылка живая. Описывает программу Кешью на их лендинге. Полезно
Что не так то ?
Сделайте лучше, с юзерфрендли и форматированием, никто ж не мешает
Так потратьте эти 10 минут, сделайте наглядно, читаемо и актуально.
Коллеги только спасибо скажут.
Если вам больше нравятся простыни - это ваше дело. А мне больше нравятся лаконичные, информативные и ёмкие таблицы, с некоторыми из которых и делюсь с коллегами.
Все мы разные
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Я на эту таблицу потратил кучу времени. И с прошлого года к ней не прикасался, всё делается автоматом.
Как по мне - она чуть более, чем прекрасна.
Впрочем - я всегда готов к предметной и конструктивной критике. А вот к огульному хаянию - не готов.
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:36
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:41
Додано: Пон 15 сер, 2022 10:41
mustbe
Всё? Ваше заключение окончательное и обжалованию не подлежит? Может Вы major в Google, что выносите такие суждения?
Думаю, и это очевидно по таблице, что отнюдь нет.
А по моему мнению, таблица выполнена дилетантски и я обосновал почему. А вы просто без аргументации обозвали незнакомого человека, не зная, кто он и чем занимается.
И закончим с этим.
Теперь по сути темы.
Сходил в Альфа-банк, оформил Хамелеон. Нет кешбека на АЗС.
Нет, он, возможно, будет... Если Вы достигнете определенного уровня, Вам каждый месяц, возможно, будут добавляться категории кешбека. И среди них, опять же, возможно будут АЗС.
Так что однозначно утверждать, как сказано в статье, что по карте Альфа-банка есть кешбек по АЗС, нельзя.
Если так рассуждать, то так и в Монобанке и ПУМБе, может быть кешбек на АЗС.
Кто что может предложить / имеет опыт по кешбеку на АЗС ?
Додано: Пон 15 сер, 2022 11:28
Hennady
Вы на форуме с 2008 года. Это надо было очень постараться не заиметь за столь длительное время карту Альфа-Банка и не дойти с ней до максимума по категориям
Додано: Пон 15 сер, 2022 12:43
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