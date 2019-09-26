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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:55

крнитиканы... они такие критиканы. :mrgreen:
Кроме МАстБи никто не удосужился сделать аналогичное. Зато критиков уже больше десятка на моей памяти.
Если что-то не нравится, то предложи лучшее. Если не можешь предложить, то лучше не отсвечивать.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:10

  Hennady написав:
Тема ветки какая? Поэтому давайте закончим.
Новая версия - это актуальная версия. Адский ад - это по Вашему, то есть не есть так фактически.
Дальше, ссылка на старую версию - куча страниц "Не найдено". Та же страница с картой Ред.

Нет уж, позвольте.
Больше половины не понял, сплошная каша. "Страница не найдена" - это где ?

Давайте конкретно и предметно:
в строке Альфы мы видим три ссылки:
1. https://alfabank.ua/ru/private-persons/credits/cards
Ссылка живая, алла форвардит на старую версию сайта. Да, старая версия лично мне нравится больше. Линк на все кредитки Аллы. Как по мне - полезно.

2. https://finance.ua/cards/maximum-mc-red ... a-bank-b-p
Ссылка живая. Описывает Ред на сайте финансов, берётся из оригинальной статьи.
Если что - все вопросы к финансам. Но как по мне - полезно.

3. https://cashuclub.com.ua/regulations
Ссылка живая. Описывает программу Кешью на их лендинге. Полезно

Что не так то ?

Юзабилити, юзерфрендли, форматирование и т.д. Вам, очевидно, не знакомы (судя по странице с таблицей).

Сделайте лучше, с юзерфрендли и форматированием, никто ж не мешает

10 минут времени работы над страницей и она была бы действительно наглядная, читаемая и актуальная.

Так потратьте эти 10 минут, сделайте наглядно, читаемо и актуально.
Коллеги только спасибо скажут.

В итоге, статья намного более наглядная, читаемая и информативная

Если вам больше нравятся простыни - это ваше дело. А мне больше нравятся лаконичные, информативные и ёмкие таблицы, с некоторыми из которых и делюсь с коллегами.
Все мы разные

===
Я на эту таблицу потратил кучу времени. И с прошлого года к ней не прикасался, всё делается автоматом.
Как по мне - она чуть более, чем прекрасна.
Впрочем - я всегда готов к предметной и конструктивной критике. А вот к огульному хаянию - не готов.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:36

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  mustbe написав:я всегда готов к предметной и конструктивной критике

Но согласитесь, что (любая) критика бодрит :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:41

  Amethyst написав:
  mustbe написав:я всегда готов к предметной и конструктивной критике

Но согласитесь, что (любая) критика бодрит :lol: :lol:

Не, не любая.
Предметная - да, возможно.
А бессвязная и дилетантская - чуток бесит
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 10:41

mustbe
Всё? Ваше заключение окончательное и обжалованию не подлежит? Может Вы major в Google, что выносите такие суждения?
Думаю, и это очевидно по таблице, что отнюдь нет.
А по моему мнению, таблица выполнена дилетантски и я обосновал почему. А вы просто без аргументации обозвали незнакомого человека, не зная, кто он и чем занимается.
И закончим с этим.

Теперь по сути темы.
Сходил в Альфа-банк, оформил Хамелеон. Нет кешбека на АЗС.
Нет, он, возможно, будет... Если Вы достигнете определенного уровня, Вам каждый месяц, возможно, будут добавляться категории кешбека. И среди них, опять же, возможно будут АЗС.
Так что однозначно утверждать, как сказано в статье, что по карте Альфа-банка есть кешбек по АЗС, нельзя.
Если так рассуждать, то так и в Монобанке и ПУМБе, может быть кешбек на АЗС.
Кто что может предложить / имеет опыт по кешбеку на АЗС ?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:28

Hennady
Вы на форуме с 2008 года. Это надо было очень постараться не заиметь за столь длительное время карту Альфа-Банка и не дойти с ней до максимума по категориям ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:43

  Hennady написав:А по моему мнению, таблица выполнена дилетантски и я обосновал почему.

Так я и не спорю. Да, дилетантски, на коленке.
Веб-программирование - это не моя специализация, так что - как сумел так и сделал.

Насчёт кешбека на АЗС - можно ещё посмотреть в сторону Пиреуса
mustbe
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