Finance.ua: Карты с кэшбэком

Додано: Пон 15 сер, 2022 10:41

mustbe

Всё? Ваше заключение окончательное и обжалованию не подлежит? Может Вы major в Google, что выносите такие суждения?

Думаю, и это очевидно по таблице, что отнюдь нет.

А по моему мнению, таблица выполнена дилетантски и я обосновал почему. А вы просто без аргументации обозвали незнакомого человека, не зная, кто он и чем занимается.

И закончим с этим.



Теперь по сути темы.

Сходил в Альфа-банк, оформил Хамелеон. Нет кешбека на АЗС.

Нет, он, возможно, будет... Если Вы достигнете определенного уровня, Вам каждый месяц, возможно, будут добавляться категории кешбека. И среди них, опять же, возможно будут АЗС.

Так что однозначно утверждать, как сказано в статье, что по карте Альфа-банка есть кешбек по АЗС, нельзя.

Если так рассуждать, то так и в Монобанке и ПУМБе, может быть кешбек на АЗС.

Кто что может предложить / имеет опыт по кешбеку на АЗС ?