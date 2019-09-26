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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:32

  Hennady написав:Vorlon
Та да, не заимел и не дошел. Не было такой надобности, вполне хватало карт других банков, а вот сейчас возникла необходимость именно в АЗС...

mustbe Спасибо, но нет в нашем областном центре Пиреуса

Надо будет еще в ТАС зайти

В моно кешбек на год, тем кто оформил автогражданку
Bosstone
 
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Bosstone
При відкритті в моно чорної в червні дали партнерський кб 20% від фінанс.юа. Взяли цивілку. На АЗС в червні дали 1,5% на власні. Не разу не пользован. Досі більше не дають на АЗС
valya
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Шановний автор огляду, прохання оновити дані на вересень!
greenozon
 
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