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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 31 сер, 2022 10:32
Hennady написав:Vorlon
Та да, не заимел и не дошел. Не было такой надобности, вполне хватало карт других банков, а вот сейчас возникла необходимость именно в АЗС...mustbe
Спасибо, но нет в нашем областном центре Пиреуса
Надо будет еще в ТАС зайти
В моно кешбек на год, тем кто оформил автогражданку
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Додано: Сер 31 сер, 2022 20:23
Bosstone
При відкритті в моно чорної в червні дали партнерський кб 20% від фінанс.юа. Взяли цивілку. На АЗС в червні дали 1,5% на власні. Не разу не пользован. Досі більше не дають на АЗС
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:36
Шановний автор огляду, прохання оновити дані на вересень!
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:33
На МоноБанку немає аптек низьких цін
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Додано: Чет 01 вер, 2022 16:43
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У вас нет, у меня есть (вся компания - АНЦ, Копейка, Шара).
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