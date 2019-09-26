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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 10:32

  Hennady написав:Vorlon
Та да, не заимел и не дошел. Не было такой надобности, вполне хватало карт других банков, а вот сейчас возникла необходимость именно в АЗС...

mustbe Спасибо, но нет в нашем областном центре Пиреуса

Надо будет еще в ТАС зайти

В моно кешбек на год, тем кто оформил автогражданку
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 20:23

Bosstone
При відкритті в моно чорної в червні дали партнерський кб 20% від фінанс.юа. Взяли цивілку. На АЗС в червні дали 1,5% на власні. Не разу не пользован. Досі більше не дають на АЗС
valya
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 08:36

Шановний автор огляду, прохання оновити дані на вересень!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 12:12

  greenozon написав:Шановний автор огляду, прохання оновити дані на вересень!

Оновили :)
Проте тільки-но отримали інформацію, що ще Таскомбанк відновив нарахування. Зараз будемо вносити корективи
ShtormK
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:33

На МоноБанку немає аптек низьких цін
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 16:43

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У вас нет, у меня есть (вся компания - АНЦ, Копейка, Шара).
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:39

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  novichok написав:На МоноБанку немає аптек низьких цін

Вони люблять забирати партнерську категорію, якою раніше користувалися. Особисто я АНЦ ніколи не користувався, в мене є пропозиція.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 13:33

Цього місяця знову немає кеш беків на жкх та оплати в інтернеті(
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:07

  ShtormK написав:
  greenozon написав:Шановний автор огляду, прохання оновити дані на вересень!

Оновили :)
Проте тільки-но отримали інформацію, що ще Таскомбанк відновив нарахування. Зараз будемо вносити корективи

А толку? Кредитный лимит не вернули!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:16

  Hennady написав:Если так рассуждать, то так и в Монобанке и ПУМБе, может быть кешбек на АЗС.
если купите в моно осаго будет вам год кешбэк на азс. (инфа старая мб уже отменили)
vitaliian
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