Аналогічна сітуація. Що і як думаєте робити?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:23
Аналогічна сітуація. Що і як думаєте робити?
Додано: Суб 03 вер, 2022 19:18
Аналогічна сітуація. Що і як думаєте робити?
В поддержке сказали, что постепенно будут возвращать лимиты, ждите смс...
Додано: Нед 04 вер, 2022 13:32
Igorenya
Після дзвінка у відділення і на КЦ відповіли так само. Якщо в понеділок не зявляться ліміти планую повідкривати нові В5 і Пудру. А тому в мен теж є питання. Раніше в сім'ї В5 була на чоловікові, а Пудра у жінки. Зараз як краще? Можна жінці і Пудру і В5? Дадуть на обидві ліміт? Може якусь карту як допку? Вони будуть разом на один кешбєк?
Додано: Нед 04 вер, 2022 18:50
лучше наверное по отдельности женщинам цветы, а дитям мороженое)
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:46
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком
Оновили.
В мене дома 3 хамелеона, то по одному 6% на книги, по другому 6% тварини, а по третьому 6% на кіно і театри.
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