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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:23

  Igorenya написав:
  ShtormK написав:
  greenozon написав:Шановний автор огляду, прохання оновити дані на вересень!

Оновили :)
Проте тільки-но отримали інформацію, що ще Таскомбанк відновив нарахування. Зараз будемо вносити корективи

А толку? Кредитный лимит не вернули!

Аналогічна сітуація. Що і як думаєте робити?
valya
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Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 19:18

Аналогічна сітуація. Що і як думаєте робити?
В поддержке сказали, что постепенно будут возвращать лимиты, ждите смс...
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 13:32

Igorenya
Після дзвінка у відділення і на КЦ відповіли так само. Якщо в понеділок не зявляться ліміти планую повідкривати нові В5 і Пудру. А тому в мен теж є питання. Раніше в сім'ї В5 була на чоловікові, а Пудра у жінки. Зараз як краще? Можна жінці і Пудру і В5? Дадуть на обидві ліміт? Може якусь карту як допку? Вони будуть разом на один кешбєк?
valya
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 18:50

  valya написав:Igorenya
Після дзвінка у відділення і на КЦ відповіли так само. Якщо в понеділок не зявляться ліміти планую повідкривати нові В5 і Пудру. А тому в мен теж є питання. Раніше в сім'ї В5 була на чоловікові, а Пудра у жінки. Зараз як краще? Можна жінці і Пудру і В5? Дадуть на обидві ліміт? Може якусь карту як допку? Вони будуть разом на один кешбєк?

лучше наверное по отдельности женщинам цветы, а дитям мороженое)
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 11:42

Прохання оновити таблицю на жовтень-2022
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:46

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Оновили.
В мене дома 3 хамелеона, то по одному 6% на книги, по другому 6% тварини, а по третьому 6% на кіно і театри.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:32

  Ой+ написав:Оновили.
В мене дома 3 хамелеона, то по одному 6% на книги, по другому 6% тварини, а по третьому 6% на кіно і театри.

а по 4му -- 6% на Химчистку, седня уже даж потестили
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:41

В тас % указан не верно (+19,5%)
anis
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