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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:23
Igorenya написав:
А толку? Кредитный лимит не вернули!
Аналогічна сітуація. Що і як думаєте робити?
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valya
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Додано: Суб 03 вер, 2022 19:18
Аналогічна сітуація. Що і як думаєте робити?
В поддержке сказали, что постепенно будут возвращать лимиты, ждите смс...
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Igorenya
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Додано: Нед 04 вер, 2022 13:32
Igorenya
Після дзвінка у відділення і на КЦ відповіли так само. Якщо в понеділок не зявляться ліміти планую повідкривати нові В5 і Пудру. А тому в мен теж є питання. Раніше в сім'ї В5 була на чоловікові, а Пудра у жінки. Зараз як краще? Можна жінці і Пудру і В5? Дадуть на обидві ліміт? Може якусь карту як допку? Вони будуть разом на один кешбєк?
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valya
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Додано: Нед 04 вер, 2022 18:50
valya написав:Igorenya
Після дзвінка у відділення і на КЦ відповіли так само. Якщо в понеділок не зявляться ліміти планую повідкривати нові В5 і Пудру. А тому в мен теж є питання. Раніше в сім'ї В5 була на чоловікові, а Пудра у жінки. Зараз як краще? Можна жінці і Пудру і В5? Дадуть на обидві ліміт? Може якусь карту як допку? Вони будуть разом на один кешбєк?
лучше наверное по отдельности женщинам цветы, а дитям мороженое)
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Igorenya
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:42
Прохання оновити таблицю на жовтень-2022
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greenozon
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Додано: Суб 01 жов, 2022 17:46
Оновили.
В мене дома 3 хамелеона, то по одному 6% на книги, по другому 6% тварини, а по третьому 6% на кіно і театри.
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Ой+
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Додано: Суб 01 жов, 2022 18:32
Ой+ написав:
Оновили.
В мене дома 3 хамелеона, то по одному 6% на книги, по другому 6% тварини, а по третьому 6% на кіно і театри.
а по 4му -- 6% на Химчистку, седня уже даж потестили
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Додано: Суб 01 жов, 2022 19:41
В тас % указан не верно (+19,5%)
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anis
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Додано: Сер 05 жов, 2022 11:11
ПУМБ загубили на аптеках
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ScaryBee
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:46
1. Треба виправити інформацію.
Пумб у жовтні за комуналку дає 5 % кредиткою і 2% дебетовою!
2. У віділенні а-банку сказали, що при оформленні осаго 6 міс кєшбек на азс
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atpstanislav
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