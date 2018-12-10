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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:08
atpstanislav написав:
Пумб у жовтні за комуналку дає 5 % кредиткою і 2% дебетовою!
Не всім.
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