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Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:08
atpstanislav написав:
Пумб у жовтні за комуналку дає 5 % кредиткою і 2% дебетовою!
Не всім.
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Hotab
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Додано: Вів 01 лис, 2022 07:41
Альфа уже почікала кешбеки, якби вже держбанк. На продукти аж 0,75% і це за свої в моєму випадку.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 11:19
Просимо вибачення у шановних форумчан!
Через відключення вчора не змогли вчасно опублікувати, але сьогодні зранку вже все є.
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ShtormK
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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:45
atpstanislav написав:
1. Треба виправити інформацію.
Пумб у жовтні за комуналку дає 5 % кредиткою і 2% дебетовою!
2. У віділенні а-банку сказали, що при оформленні осаго 6 міс кєшбек на азс
2% по комуналке у меня....
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Igorenya
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Додано: Чет 01 гру, 2022 17:10
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Ірина_
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:17
Додайте Globus, вони повернули кешбек
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:25
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