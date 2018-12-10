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Finance.ua: Карты с кэшбэком

Finance.ua: Карты с кэшбэком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:08

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

  atpstanislav написав:Пумб у жовтні за комуналку дає 5 % кредиткою і 2% дебетовою!


Не всім.

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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 07:41

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком

Альфа уже почікала кешбеки, якби вже держбанк. На продукти аж 0,75% і це за свої в моєму випадку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:19

Просимо вибачення у шановних форумчан!
Через відключення вчора не змогли вчасно опублікувати, але сьогодні зранку вже все є.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:45

  atpstanislav написав:1. Треба виправити інформацію.
Пумб у жовтні за комуналку дає 5 % кредиткою і 2% дебетовою!
2. У віділенні а-банку сказали, що при оформленні осаго 6 міс кєшбек на азс

2% по комуналке у меня....
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:10

Комбінація карток для максимального кешбеку в грудні
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:17

Додайте Globus, вони повернули кешбек
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https://globusbank.com.ua/images/upload ... b54ab0.pdf
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